Hoiatus! Kui näed selliseid mustreid juba varases staadiumis, ära mõtle, et „armastus parandab kõik.“ Seda ei juhtu

Küsimused stiilis „Kes sulle kirjutas?“ või „Miks sa temaga nii tihti räägid?“ on selged näited, kuidas tekitada süütunnet ja ebakindlust olukorras, kus selliseks reaktsiooniks pole vähimatki alust. See käitumine asetab teise poole ebamugavasse positsiooni, kus ta peab end pidevalt õigustama, kuigi pole midagi valesti teinud.

Teine manipuleeriv taktika on emotsionaalne väljapressimine, mis sageli ilmneb süütunde äratamise kaudu. Väited nagu „Kui sa mind päriselt armastaksid, siis sa teeksid nii“ seavad partneri surve alla, andes mõista, et armastus on tingimuslik ja sõltub teatud tegudest. See ei ole armastuse näitamine, vaid pigem võimu kasutamine teise inimese üle.