Oi! Medõde sattus täbarasse olukorda, kui keeldus rahaliselt panustamast oma ülemuse jõulukingi jaoks

Kas oled kunagi töötanud kohas, kus igal aastal tehakse ülemusele jõulukingitus? Kui järele mõelda, on see üsna kummaline traditsioon — mina ja mu kolleegid hoiame sinu äri õitsemas, aga peame sulle veel kingituse ka tegema? Nii ei peaks asjad küll käima!

Mõistagi leidub ka neid, kes väidavad, et ülemus või firmaomanik teeb sulle teene, pakkudes sulle tööd. Kuid see ei ole päris õige arusaam. Sellest hoolimata toimitakse paljudes töökohtades just nõnda: ülemustele tehakse kalleid jõulukinke. Ühe töötaja jaoks on see komme töökohas viidud totaalse äärmuseni.