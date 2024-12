Naiste eneserahuldamine ei ole ammu enam tabuteema. Head näpunäited, kuidas seda seksikat tegevust temaga koos teha

Kui su naine on kunagi ette heitnud, et vaatad liiga palju pornot või et tema ei tunne end sinu igapäevase masturbeerimisharjumuse juures end mugavalt, võib lahenduseks olla tema kaasamine sellesse. Selle asemel, et arvutist või telekast vaadata, kuidas võõrad seksivad, miks mitte armatseda kellegagi, keda armastad, samal ajal mõlemad läbi elades oma fantaasiad ja saavutades intensiivsema orgasmi? See kõlab ju kui win-win olukord!