Hurmav lõhn jõulukingiks? Miks ka mitte! Parfüümiekspert jagab näpunäiteid neile, kes soovivad lähedasi parfüümiga üllatada

„Kõige kavalam nipp on teha ikka veidi luuret ja minna poodi eelnevalt kogutud salainfoga kingisaaja varasematest eelistustest. Kasuks tuleb, kui on jagada iluteenindajale paar sõna kirjeldamaks persooni, kellel üllatus on mõeldud. Näiteks, kas teda iseloomustab rõõmsameelsus, seiklushimu, sportlikus, romantilisem meel – nii saab valik kitsam ja kiirem, kindlasti ka suurema täpsusprotsendiga.