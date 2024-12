„Helistasin naisele kohe ja ta vastas üsna kiiresti, öeldes: „Mul on uudiseid, kallis.“ Kõik, mida ma ütlesin, oli: „Ma tean, et sa oled rase.“ Ta vastas: „Vau, kallis, kuidas sa teada said?“ Ma ütlesin: „Nägin seda Instagramis. Sa ei mõelnudki mulle enne helistada, ega?“ Ta vastas: „Mida? Ma ei postitanud midagi.“ Mees kostis omakorda: „Nojah, aga su sõbrad postitasid. See on muidugi üks viis, kuidas teada saada, et ma saan isaks, aitäh sulle,“ ja lõpetas kõne.