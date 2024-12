Personaalsed jõulukingid meestele ja naistele – Prosawood

Uuringute kohaselt ootavad kõik inimesed tähtpäevadel loomulikult kõigepealt lihtsalt meeles pidamist. Teame kõik ka seda ammu kulunud vastust küsimusele „mis ma sulle kinkida võiksin?“. Kuid olgugi et kallile inimesele oled kõige suurem kingitus tõenäoliselt just sa ise, siis soov lähedasi millegi meeldejäävaga üllatada jääb.

Viies end kurssi erinevate uuringute tulemustega ja kuulates oma kliente läbi aastate, saame öelda, et kingitustest rääkides eelistatakse üllatusi, mis on:

Üheks heaks lahenduseks on siinkohal just Prosawoodi vinged personaalse graveeringuga käekellad , päikeseprillid ja telefonikorpused !

Oleme veendunud, et Prosawoodi tooted on vaieldamatult oma kategoorias maailma täielik tipptase nii kvaliteedilt kui ka disainilt. Kuid just personaalne graveering on see, mis muudab kingituse eriliseks ja näitab hoolivust. Selleks ei pea sa vahetama kümneid tüütuid meile või proovima telefonis kellelegi selgeks teha, millist tähekest nime kõrvale soovid. Piisab vaid sobiva toote välja valimisest Prosawoodi e-poest ning meie megalihtne graveerimismoodul aitab teha ülejäänu. Naudi protsessi, tunne ennast disainerina ja tee tellimus ning oota seda mõnusat paki saabumise sõnumit.