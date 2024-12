Naps sisse ja linade vahele? „Võid armatseda kauem, kuna sul on raskem orgasmi saada, sest oled vintis ega viibi päriselt kohal, aga...“

Paljud mehed arvavad, et paar napsi aitavad neil tähelepanu naudingult kõrvale juhtida ja seemnepurset edasi lükata. Nagu üks multiorgasmiline mees meenutas: „Üks asju, mida ma tegin, ja ma arvan, et paljud mehed on õppinud seda tegema, oli võtta enne voodisse minekut paar napsi ja ühtäkki sa ei ole enam oma kubemega väga ühenduses ja võid armatseda kauem, kuna sul on raskem orgasmi saada, sest oled vintis ega viibi päriselt kohal. Aga see tekitas palju frustratsiooni, sest harilikult ma ejakuleerisin ikkagi.“

Võib tunduda, et liiga kiire seemnepurse on suguelundite liigse tundlikkuse tagajärg, kuid tegelikult on see liiga vähese tundlikkuse tulemus. Alkohol on tuimasti ja seega see tuimestab aistinguid. Ehkki alkohol võib su erutust nõrgendada, kahandab see ka võimet seda kontrollida. Tõelise, kestva kontrolli arendamise võti on rohkem tundlikkust, mitte vähem. Sel põhjusel ei toimi ka spordistatistika. Lisaks on palju raskem olla teadlik oma partneri vajadustest, kui oled purjus või püüad meenutada oma lemmiksportlase tulemusi. Alkohol võib olla ka teise meeste suure seksuaalse kaebuse põhjus, milleks on impotentsus ehk võimetus saada erektsiooni, vahel kutsutakse seda viskimunniks. Ka marihuaanal on negatiivsed mõjud seksuaalsusele, kui seda regulaarselt tarvitada.