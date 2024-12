Teismeliste laste vanemad teavad, kui keeruline on tasakaalu leidmine lapse suunamise ja juhendamise ning iseseisvuse lubamise vahel. Lastepsühholoog dr Meghan Walls rõhutab, et teismelised vajavad küll vanemate tuge, kuid mitte ülehoolitsemist. „Kui vanemad püüavad kõik probleemid teismeliste eest ise ära lahendada, ei õpi lapsed tegema vigu ega saa ka vigade tegemise kaudu kasvada,“ selgitab lastepsühholoog. See on seotud aju arenemisega. Nimelt on meil ajus väike mandlikujuline piirkond amügdala ehk mandeltuum, mis on paljude emotsioonide allikas ja vastutab ka otsustusvõime ja probleemide lahendamise eest. Mandeltuumad asuvad aju otsmikusagaras, mis areneb lastel terve teismeea vältel. Kui lapsed ei saa ja ei pea ise otsuseid tegema, ei saa ka vastav aju piirkond nii hästi areneda.