Halb suhe on parem kui pühade üksinda veetmine? Erinevate naiste lood annavad aimu, kas minna lahku enne või pärast jõule

Kui kardad, et see tundub jõhker või teed teisele haiget, siis ära muretse,“ julgustab Sofi Papamarko Friend of a Friend Matchmaking’ust. „Ilmselgelt on tundetu jätta keegi maha jõulupühal või aastavahetusel,“ ütleb ta. „Sama kehtib ka veebruarikuisel sõbrapäeval, tema sünnipäeval või päeval, mil ta oma kassi matma peab.“ Siiski selgitab ta: „On naeruväärne ja isegi pisut julm jääda kellegi juurde kauemaks, kui peaks, lihtsalt seetõttu, et pühad on tulekul.