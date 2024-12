Seks oli uskumatult halb? Kolm tegevust, mida järgmiseks teha, et masendavat enesetunnet tunduvalt tõsta

Tundub lausa ebaõiglane, et uue partneriga voodirõõmude nautimine võib olla hoopis kohmakas, ebamugav või lihtsalt mitte kuigi hea. Isegi, kui kaaslane sulle väga meeldib! Kindlasti ei mõtle me kehva seksi all olukordi, kus partner ei austanud su piire või pani sind halvasti ja ebaturvaliselt tundma. Sellisel juhul ei peakski talle teist võimalust andma.