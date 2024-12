„Kui mees on see, kes maksab enamus või kõik arved, viib naist reisile, restorani ja teatrisse, teeb majas remonditööd, hoiab autod korras, siis kas ikka peab ka kodus koristama ja pesu pesema?

Kui kõik muud kohustused on ka võrdselt jaotatud ja naine teeb ka eelnimetatud asju, siis ilmselt on mõistlik ka mehel vahel nõusid pesta ja tolmuimeja kätte võtta. Lastega kahtlemata peavad mõlemad tegelema, olenemata muudest kohustustest. See on minu arvamus mehena.“