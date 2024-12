Kuigi maitsev pidusöök on ülim gurmeenauding, ei ole see takistanud mitmeid iluhuvilisi kasutamast pühi ettekäändena, et jagada kahtlase väärtusega nahahooldussoovitusi, mis on seotud toitumisega. Kui sul on TikToki või Instagrami konto, oled ehk kohanud väljendeid nagu „juustunägu“, „veininägu“, „šokolaadinägu“ ja isegi „gluteeninägu“. Need vihjavad, et „liigne“ – või isegi mistahes koguses – nende toitude tarbimine võib nahka kahjustada. Selliseid nõuandeid seostatakse sageli näo kaardistamisega – põhimõttega, mille kohaselt on teatud nahaprobleemid (näiteks akne otsmikul ja põskedel või tumedad silmaalused) seotud toitumise, eriti liigsöömisega.