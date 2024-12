Detsember on liialdamise kuu? Kui tunnistad endale, et ei suuda praegu alkoholiga piiri pidada, siis vaata, kuidas teadlikult tipsutada

Siiski, olenemata sellest, kui head on sinu kavatsused, on oht, et sõbrad ei reageeri sinu seatud eesmärkidele positiivselt. Dean soovitab kohe algusest peale nende toetust otsida ja paluda neil aidata kaasa sinu mõõdukuse püüdlustele. “Hoolitse selle eest, et su sõbrad ja perekond teaksid, kui oluline on nende toetus ja kui tänulik sa selle eest oled,“ soovitab ta. Üks erand on aga kõige suuremad alkoholisõbrad – nendega rääkimine võib panna neid end halvasti tundma, mistõttu võivad nad püüda sind ümber veenda või su otsust õõnestada. Nendega tasub proovida muuta olukordi, kus te kokku saate: kohtuge pigem lõunasöögi või kohvitassi raames või minge koos kinno.