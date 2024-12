30ndad: keskendu planeerimisele

Kolmekümnendates on paljud juba rahaasjades targemad ja oskavad oma kulusid planeerida. Tark on vältida kõrge intressiga laene ja hoiduda ka krediitkaardi võlgadest. Soovituslik on üles ehitada ka hädaabi või meelerahufond, mis kataks sinu eluks vajalikud kulud 3-6 kuu ulatuses. Kolmekümnendates tasub ka mõtlema hakata, kuidas oma sissetulekuid suurendada. Kas selleks on vajalik töökohta vahetus, ametikõrgenduse poole liikumine või mõni projektipõhine lisatöö?