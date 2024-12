Lapsed hellitatakse ära kasvamise käigus, nad ei sünni sellisena. Märgid sellest, et sinu laps on ära hellitatud, ja mida ette võtta

Kui see stseen tundub tuttav, pole sa üksi. Ära hellitatud laste probleem tundub ainult süvenevat. 2011. aastal Parenting and Today Moms’i poolt läbi viidud küsitlusest selgus, et lausa 59% vanematest arvab, et nende lapsed on rohkem ära hellitatud, kui nemad samas vanuses olid.

Märgid, et laps võib olla ära hellitatud

Kui sa ütled „ei“, järgneb sellele jonn, kuni tahtmine saadakse

Kõik lapsed on pettunud, kui neile öeldakse, et nad ei saa kaks õhtut järjest pitsat süüa, kuid ära hellitatud laste jaoks mõjub sõna „ei“ eriti raskelt. Pereterapeut LeNaya Smith Crawford ütleb, et väikelaste puhul võivad jonnihood olla ka arengu osa, kuna nad ei oska end veel piisavalt väljendada, kuid kui jonnihood on pidevad ega vaibu ka lapse kasvades, võib see olla märk liigsest hellitamisest. Mõtle, kuidas su laps tavaliselt reageerib sõnale „ei“. Ära hellitatud lapsed ei suuda seda taluda, sest nad juba eeldavad, et saavad, mida tahavad - ja tavaliselt saavadki.