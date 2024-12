„Abiellu minuga või lähme lahku!“ Kas ultimaatumi esitamine võib suhte päästa või hukutada? Paarinõustajad selgitavad

Kui oled valmis abielluma, aga su partner pole sama meelt, võib tekkida tunne, et oled jõudnud ummikusse. Võimalik, et jagad kaaslasele vihjeid unistuste pulmapaiga kohta või mainid möödaminnes sõprade kihlumist. Kui need märguanded ei toimi ja iga vestlus tulevikust lõppeb ebamäärase lubadusega, võib frustratsioon viia ultimaatumi esitamiseni.