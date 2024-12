Pühadeks paremaks! Suhtes on pidevalt arusaamatused või tüli majas? Nutikad viisid, kuidas parandada suhtlemisoskusi

„Rohkem suhtlemist“ on sage nõuanne, mida romantilistes suhetes soovitatakse. Mida see aga tähendab? Kui suhtlemine oleks nii lihtne, oleks palju vähem ka suhteprobleeme. Tegelikkuses võtab partneriga samale lehele jõudmine aega ja nõuab eneseteadlikkust. Just suhtlemisoskute ära õppimine on üks viis endaga töötada, et suhe paremaks muuta.