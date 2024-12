Kas sa tead, et isegi väga hea isolatsiooniga majad kaotavad 44% oma soojapidavusest, kui neil on vanad topeltaknad? Soojakaod talvel on meist paljudele tõeline peavalu. Alates vanadest aknaraamidest ja termostaatidest kuni „vampiiriseadmeteni“, mis on pidevalt sisse lülitatud, leidub mitmeid viise, kuidas hoida väärtuslikku soojust majas.