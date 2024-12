KOGEMUS | Kolme lapse ema ja treener Cätlyn Toomere: kuidas hoida tasakaalu kodu, töö ja enda vahel ning pääseda läbipõlemisest

Tulemuseks on sageli läbipõlemine, kroonilised terviseprobleemid ja pinged lähedastega. Kuidas sellest murdepunktist hoiduda? MotFiti personaaltreener ja kolme lapse ema Cätlyn Toomere jagas olulisi näpunäiteid.

Uuringud näitavad, et naised on tänapäeval sagedamini läbipõlenud, sest neilt oodatakse korraga mitme rolli täitmist – hooliv ema, toetav partner, edukas töötaja ja koduhoidja. See pidev tasakaalu otsimine toob kaasa stressi ja kurnatuse.