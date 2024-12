Põhjus häbeneda! Kas sina oled ka selles ebahügieenilises meigiharjumuses süüdi, mis näonahka rikub?

Suurem osa meigikunstnikke on üksmeelel, et kõige ebahügeenilisem harjumus on meigipintslite ja -svammide ebapiisav pesemine või veel hullem - nende täielik puhastamata jätmine. Pesemata tööriistadele kogunevad tolm, surnud naharakud ja bakterid, mis võivad põhjustada nahaprobleeme ja lühendada ka meigitoodete eluiga.

Londonis tegutsev meigikunstnik Tilly Ferrari rõhutab, et eriti ohtlikud on pesemata meigisvammid: „Svammid on bakterite kasvulava, eriti, kui neid valesti hoida.“ Ka meigikunstnik Donni Davy on hämmeldunud, et üllatavalt paljud inimesed ei pese oma meigisvammi kunagi.