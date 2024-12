Sa ei mõista, miks su kaaslane oma autosse niivõrd kiindunud on? Tarbimispsühholoog annab põletavale küsimusele vastuse

Eesti on tugevalt materiaalsetele väärtustele orienteeritud riik, märgib tarbimispsühholoog Ivar Soone . „Seetõttu peetakse oluliseks oma materiaalset heaolu kõigile näidata ning auto on üks võimalikke viise seda teha. Autost on saanud paljudele isegi edu sümbol, millega mõõdetakse, kui palju keegi on saavutanud. Paljude jaoks esindab auto sageli ka nende identiteeti ja staatust ning selle valik peegeldab inimese väärtusi ja stiili. Näiteks keskkonnateadlik inimene võib valida elektriauto, mis rõhutab tema jätkusuutlikkuse põhimõtteid. Luksusauto võib viidata edule ja prestiižile, samas kui praktiline või tagasihoidlik auto võib osutada ratsionaalsusele ja lihtsusele,“ tõi Soone välja.

Mõned inimesed tunnevad oma sõidukiga ka tugevat emotsionaalset sidet. Soone sõnul auto pereliikmeks pidamine paljuski sellest, millise tähenduse inimene sellele annab. „Osade inimeste jaoks auto on oluline, kuid teiste jaoks on see lihtsalt liikumisvahend punktist A punkti B. Auto võib saada emotsionaalse tähenduse, kui seda seostatakse oluliste elusündmustega, näiteks esimene oma auto või siis integreeritakse see olulise osana oma elustiili. Näiteks veedetakse autos väga palju aega ning see on oluline osa elust – sel juhul võib auto seostuda näiteks vabaduse, mugavuse ja turvatundega. Selle tulemusena saab auto tugeva seose mingite inimese jaoks oluliste emotsioonidega. Ja kuna emotsioonid on juba aju struktuuri ja närvisüsteemi ehituse tõttu primaarsemad ja vahetumad, kui ratsionaalsus, hakkavad need olulisel määral mõjutama inimese otsuseid,“ rääkis ta.