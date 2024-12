Ees ootab lasteaia või kontori jõulupidu? Jurist tuletab meelde olulise asja, mida jälgida, et vältida pahandusse sattumist

Advokaadibüroo Hedman andmekaitse ekspert Andres Ojaver tõi välja, et inimeste pildistamisel või filmimisel tuleb arvestada isikuandmete kaitse reeglitega. „Kui inimene teeb eraisikuna pilte ja videosid isiklikuks otstarbeks ning jagab neid sõprade ja pereliikmetega, siis täiendavaid reegleid pole vaja järgida. Kui on aga plaan jäädvustusi jagada sotsiaalmeedias, võiks inimeste nõusolekut küsida,“ ütles ta.

Reaalses elus pole siiski eraisikute puhul mõtet ülereageerimisega tegeleda ning kui keegi on sõbra või tuttava käitumisest riivatud, soovitas andmekaitse ekspert omavahel rääkida. Kui see ei aita, saab materjali eemaldada sotsiaalmeedias selleks loodud funktsionaalsust kasutades.

Ettevõtte poolt firmapeo filmimise ja pildistamise juriidiliseks aluseks saab olla kas osalejate nõusolek või ettevõtte õigustatud huvi. Lisaks tuleb lähtuda peo osalejate ringist, toimumiskohast ja jäädvustamise eesmärgist. „Kui pidu jäädvustatakse üksnes selleks, et peol osalejad saaksid endale hiljem pilte või videot tellida, piisab kollektiivi eelnevast informeerimisest ning jäädvustamisel tervest mõistusest,“ ütles Ojaver.

Kui ettevõttel on aga soov firmapeo materjali kasutada sotsiaalmeedias selliselt, et inimesed on äratuntavad, tuleb konkreetsete piltide või videote osas küsida inimese nõusolek. Nõusolek võib olla ka suuline, kuid nõusoleku olemasolu peab ettevõte vajadusel tõendama.