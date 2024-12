Silmapõletik võib mõnikord olla osa suuremast tervisemurest. Vaata, milliste sümptomite tekkides peaks kindlasti arsti juurde minema

Raukas selgitab, et laste silmaprobleemid võivad mõnikord olla nähtavad ja teinekord varjatud. „Kasvava organismi silmi tuleb aegsasti kontrollida. Oluline on probleeme varakult avastada ja ravida, see aitab hilisemaid tüsistusi vältida,“ toonitab proviisor.

„Viiruslikud ja bakteriaalsed silmapõletikud võivad kaasneda teiste haiguste foonil nagu kurgu, -kõrva ja -põskkoopapõletikud, mida sageli põhjustavad adeno-ja rinoviirused. Adenoviirus võib tekitada lisaks kõhuvalu ja seedehäireid, mida ravitakse käsimüügiravimitega. Kui rinoviirus tekitab algselt nohu, siis laste puhul võib see süveneda ja põhjustada kõrvapõletikke või alumistes hingamisteedes bronhiiti, mida üldjuhul ravitakse antibiootikumidega. Samaaegse silmapõletiku raviks määratakse arsti poolt silmasalvid- või tilgad, sõltuvalt kas on tegu viirusliku, bakteriaalse või allergilise põhjustajaga,“ kirjeldab apteeker.

Kui laps kaebab valgustundlikkuse, silmavalu, nägemisteravuse muutuse üle või on tegu nähtava silmaümbruse tursega, on tõenäoliselt tegu silmapõletikuga. „Sageli võivad lapsed kurta oma kõnepruugis, et on justkui liiv silmas. See vajab kindlasti täpsemat uurimist. Sümptomid võivad esineda nii ühes kui mõlemas silmas,“ selgitab Raukas.

Laste silmapõletik on üks sagedasemaid kaebusi, millega vanemad pöörduvad arsti või apteekri poole. „Kõige sagedamini on põhjuseks viirused, mis levivad piisknakkusena, või bakteriaalsed infektsioonid, mida põhjustavad sageli ka teised haigused, nagu nohu, kurgu- või kõrvapõletik,“ selgitab Benu Elva Tervisekeskuse proviisor-juhataja Marget Raukas ja lisab, et allergilised reaktsioonid on samuti tavaline põhjus, eriti keskkonnas, kus esineb palju tolmu või loomakarvu.

Kodune hooldus hõlmab ka lapse hügieeni eest hoolitsemist, et vältida nakkuse levikut. Käsi tuleks pesta sageli ning kasutada lapsele eraldi käterätikuid või ühekordseid paberrätikuid. „Silmi ja nägu mustade kätega ei tohi kindlasti hõõruda, seda tasub lapsele aegsasti selgitada. Samas ei tohi ka pisikutega hirmutada, sest see võib hiljem psühholoogiliselt suurt ärevust põhjustada,“ rõhutab proviisor ja lisab, et kõige parem on silmapõletiku ajal kasutada näo kuivatamiseks ühekordseid salvrätikuid, sest see aitab hoida ära viiruse leviku.

Silmapõletike ennetamiseks soovitab Raukas regulaarset silmade puhastamist füsioloogilise lahuse või keedetud kraaniveega, eriti kui lasteaias või koolis on haiguspuhangud. Kodukeskkonda tasub hoida tolmuvabana, pöörates koristamisel erilist tähelepanu märgkoristusele ja tuulutamisele, see on eriti oluline laste puhul kelle immuunsüsteem on veel välja kujunemata. „Ekraaniaja vähendamine on samuti oluline, sest liiga pikk silmade pingutamine võib põhjustada kuivust ja põletiku riski,“ rõhutab ta.

Suureks ohuteguriks laste silmapõletike tekkes on laste ekraanide lembus kui seda ei kontrollita. „Kui ekraane pingsalt jälgida, siis ei pilgu silmad piisavalt ning ei saa vajalikku niiskust. Siit edasi tekib silmade väsimine, ülepingutamine ning on soodne keskkond põletike tekkeks,“ selgitab apteeker.

Mis sümptomid vihjavad, et aeg on pöörduda arsti poole?

Kui silmade punetus või turse ei leevene kahe kuni kolme päevaga või tekib palavik, tuleks kindlasti pöörduda arsti poole. Raukas rõhutab, et vastsündinutel võivad põletikud olla seotud sünnitusteede kaudu saadud haigustekitajatega, mis nõuavad kiiret arsti abi. „Kui lapse nägemine tundub häiritud, silmad on valgustundlikud või esineb silmaümbruse turse, ei tohi viivitada arsti külastamisega,“ lisab ta.

Silmaarst aitab tuvastada probleemi tõsiduse ning määrab vastava ravimi. „Seni kuni pääseb silmaarsti vastuvõtule, on lubatud lastel kasutada mõningaid käsimüügi silmatilku, mis leevendavad vaevusi, kuid kindlam on lasta lapse silm üle vaadata, et haigustekitaja välistada ja vajadusel see välja ravida,“ selgitab Raukas.

Silmapõletik võib mõnikord olla osa suuremast tervisemurest, näiteks allergiast. „Kui lapsel esineb lisaks silmade probleemidele ka nina sügelust, kinnisust või sagedast aevastamist, võib põhjus olla allergiline,“ ütleb Raukas. Samuti võivad silmade punetust ja ärritust põhjustada keskkonnategurid, nagu basseini kloor, õhusaaste või võõrkehad silmas.

Silmapõletik ei ole alati tõsine probleem, kuid see vajab tähelepanelikku jälgimist. „Varajane reageerimine ja õige ravi aitavad ennetada tüsistusi ja säilitada lapse silmade tervist,“ sõnab Raukas. Vanemate teadlikkus ja koostöö arstiga on võtmetähtsusega, et tagada lapse heaolu.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada