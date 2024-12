ARVAMUS | „Pikalt koos olnud paarid proovivad suhet parandada abiellumisega, aga suhe on ammu hukule määratud.“

„Sellised inimesed ei ole oma elus tõelist armastust kogenud ja on leppinud lihtsalt olukorraga, mis on, nagu on. Selle juures ennast lohutades, et igas suhtes ongi ju probleeme ja hullem on see, kui lahku minnes tuleb uus ja hullem elukaaslane. Mida külvad seda lõikad, iga inimene on ikka ise oma õnne sepp. Ja kui lepitaksegi vähemaga ja pole kogetud tõelist armastust, siis on see inimese enda otsus ja süüdistada ei olegi kedagi.