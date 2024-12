Vogue’i legendaarne peatoimetaja avaldas lõpuks põhjuse, miks ta kogu aeg päikeseprille kannab

Kuigi Anna Wintouri kohta liigub palju kuulujutte ja tema teravusest inspireerituna (väidetavalt) valmis 2006. aastal ka film „Saatan kannab Pradat“, loodab Anna ise, et inimesed teda ei karda. Vastukaaluks ringlevatele juttudele, kuidas keegi ei söanda talle vastu vaielda, kinnitab Anna ise vastupidist. „See on täiesti vale. Mulle öeldakse sageli ei ja see on hea asi. Ei on imeline sõna,“ räägib Anna. Ta rõhutab, et arvamuste mitmekesisus on oluline nii tema töö- kui loominguprotsessis.