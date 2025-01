KAKS lauset, mida täiskasvanud ei tohiks puberteedieas lastele öelda ja nõuanded, mida selle asemel öelda

Kahtlemata on puberteediiga keeruline nii lapsele endale kui ka vanematele, kes näevad lapsega toimuvaid muutusi kõrvalt, aga otseselt aidata ei saa. Parim, mis vanemad teha saavad, on lapse jaoks olemas olla. Tähtis on ka kuulata ja toetada, aga mõned asjad oleks parem lapsele ütlemata jätta.