Naine avab oma koduukse: meil on nii, et mehe raha on meie raha ja minu raha on minu raha. Nii lihtne see ongi

„Näiteks meil on nii, et mehe raha on meie raha ja minu raha on minu raha. Mees maksab kõik arved, hooldab autot, osutab mulle transporditeenust, annab mulle raha juurde kui mul puudu jääb, tassib raskeid asju, hoolitseb meelelahutuse eest, lahendab jooksvalt kõiksugu koduseid probleeme jne.