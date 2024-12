Eelarvesõbralik valik! Neli tervislikku alla 1-eurost hommikusööki suurtele ja väikestele, mis maitsevad kõigile

Kiire elutempo juures on sageli keeruline leida aega tervisliku hommikusöögi valmistamiseks. Ent veidi ette planeerides on võimalik kogu nädalaks toitvad ja tervislikud hommikusöögid lihtsalt valmis teha. Hea uudis on see, et allolevad retseptid sobivad nii täiskasvanutele kui pere noorimatele. Iga roa valmistamine võtab vähem kui 15 minutit. Valmis toite võib külmutada või hoida õhukindlas konteineris, säästes nii hommikuti väärtuslikku aega.