Tahad säästa palju raha? Teeme lihtsalt selgeks „kõlblik kuni“ ja „parim enne“ tähendused. Kumba eelistada?

Allahinnatud toidu ostmine on suurepärane viis raha kokku hoidmiseks. Poed pakuvad sageli kuni 50-70% allahindlusi toodetele, mille „parim enne“ läheneb või on möödas. Vahel on poodides „parim enne“ kuupäeva ületanud toitudele ka oma nurk. Selliste toodete ostmisel peitub ka nutikas viis rahakotti hoida - suurema koguse allahinnatud toodete külmutamisel saad raha säästa, sest külmutamine külmutab ka kuupäeva!