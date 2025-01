„Kasvatamine algab esimestest päevadest. kui peab vahet tegema nutu, mis on alguses tema väljendusviis, et midagi on valesti, ja jonni, mis on ägeda nõudmise viis. Piiride seadmine algab kohe kindlasti üheaastaseks saamisel ja järjekindla selgitamisega, mis on õige või vale, mida tohib, mida mitte.