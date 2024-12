Kaisa Selde pereloomisest: millalgi tahtsin väga last saada, aga siis ei tahtnud kaaslane. Olen väga rahumeelne inimene, kannatan kõik ära

Tahaksid sa emaks saada?

Mingil hetkel väga tahtsin last saada, aga siis oligi nii, et kaaslane ei tahtnud. Olen väga rahumeelne inimene, kannatan kõik ära. ma ei tulnud ka selle peale, et minna kohe lahku partnerist, kes last ei taha. Muus osas oli läbisaamine ja klapp ju hea. Muidugi on ka neid naisi, kes paugupealt mehe maha jätavad, kui ta lapsi ei taha. Sõltub inimesest. Olen halb eesmärkide püstitaja ja plaanide tegija. Lasen elul rohkem juhtuda. Tean, et nii ei tohiks teha. Hiljuti rääkisin ühe sõbrannaga, kes on minust kümmekond aastat vanem. Ta sai äsja teada, et tal ei olegi enam võimalik lapsi saada. Selline teadmine mõjub naisele tegelikult väga jõhkralt. 25aastasena ta ei tahtnud last, 35aastasena ei olnud aega, kuna keskendus karjäärile, ja nüüd, 45aastasena ei ole enam võimalust.