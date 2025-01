2015. aastal seksmänguasjade brändi Lovehoney poolt läbi viidud uuringust selgus, et mehed eelistavad seksida hommikuti kella 6-9 vahel ja naised on intiimsusteks paremini meelestatud õhtuti kella 23-2 vahel. Olulist rolli mängib ka vanus. „Noored on sageli aktiivsemad õhtuti. Vanemaks saades muutub ka hommikune seks olulisemaks,“ märkis seksiterapeut ja neuroteadlane Nan Wise.