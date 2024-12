Armastuse aeg või kiusatuste periood? Ekspert paljastab: petjad teevad jõulude ajal midagi, mis võib teid üllatada

Kuigi jõulud on armastuse aeg, võib see olla ka kiusatuste periood. Nimelt on leitud, et pühadehooajal kehtib truudusetuse kohta huvitav fakt. Kohtingusaidi juht Christoph Kraemeri sõnul on detsembrikuu kõige vaiksem kuu ja sel ajal on kõige vähem liitujaid ning seda just seetõttu, et see on periood, mil inimesed veedavad aega perega, ostavad jõulukinke ja planeerivad koosolemisi.

„Huvitav on aga see, et just sellele järgnev aeg on meie aasta üks absoluutseid tippe. Ühest küljest on esimene tööpäev pärast aastavahetust tuntud kui lahutuspäev ehk see on päev, mil advokaadid saavad kõige rohkem abielu lahutamise avaldusi, kuid siis näeme ka üha rohkem registreerujaid meie saidile,“ teatas Kraemer.

Selle perioodi jooksul on uute liikmete arv kuni 40% suurenenud – võib-olla seetõttu, et inimesed hakkavad mõtlema, millest nad ilma jäävad. Christoph selgitas, et kui inimesed on sunnitud jõulude ajal oma lähedastega palju aega veetma, paneb see neid uue aasta peale mõtlema, mis omakorda paneb neid lisa otsima mujalt.

Ta märkis, et seksuaalne rahulolematus ei vii alati lahutuseni. Tegelikult tunnistavad paljud nende kohtingusaidi kasutajad, et nad „armastavad“ oma partnereid tõeliselt, kuid suhtes on „puudu“ teatud elemendid, mis sunnivad neid afääri astuma. „Kuus inimest kümnest ütlesid pandeemia ajal, et veedavad oma partneriga rohkem aega kui kunagi varem, kuid kolm neljast ütlesid, et seksivad vähem või üldse mitte võrreldes pandeemiaeelse ajaga. Nii et ma arvan, et jõulud on üks neist aegadest, mil veedad oma partneriga nii palju aega, et mõistad võib-olla mõningaid suhte puudujääke,“ mõtiskleb Christoph.

Kuna uusaastalubadused on kesksel kohal, on see periood, mil inimesed tavaliselt peatuvad ja mõtisklevad oma elu, sealhulgas suhete üle. Inimesed hakkavad keskenduma sellele, mida nad ihkavad, ja peale selle võivad mõned otsida stressileevendust.

Allikas: Daily Star

