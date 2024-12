Näitleja Ashley Tisdale’i juuksur avastas naisel karmi haiguse: see on omamoodi hirmutav, et ma ei tea, millal see ägeneb

Tisdale’i sõnul on alopeetsia diagnoosi juures kõige raskem osa see, et tegelikult pole haigusel ravi. See on autoimmuunhaigus. Lihtsalt pannakse diagnoos ja siis sa küsid: „noh, mida ma pean tegema?“, teab naine.

„See on omamoodi hirmutav, sest sa ei tea, millal see ägeneb, ega tea, kui ulatuslik see saab olema,“ lisab ta. „Kõigil on alopeetsiaga erinev teekond ja siiani on see minu õnneks olnud kohtades, mida saan peita, ja enamasti on see tavaliselt stressist tingitud.“