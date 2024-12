Raha napib, kuid lähedasi sooviks ju ikka rõõmustada. Kuidas veeta tähendusrikkad jõulud rahakotti tühjendamata?

„Meie hiljutine uuring tuvastas, et sellel aastal ei plaani kingitusi osta 13 protsenti Eesti elanikest. Ilmselt nii mõnigi neist ei saa seda paraku teha just kehva finantsilise seisu tõttu. Samas on üha rohkem neid, kes ongi valinud variandi jõulude ajal pigem kinkida lähedastele aega või tegeleda hoopis heategevusega. Igal juhul on palju viise, kuidas toredalt ja säästlikult pühi tähistada,“ märkis Citadele Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.