Pakkumised on lõputud ja ahvatlused suured. Mida kinkide valimisel meeles tasuks pidada?

Jõulukinke soetades tasub mõelda ka ostude kindlustamisele, et vältida ebameeldivaid olukordi. „Pereliikmetele elektroonikat või koduseadmeid soetades on mõistlik kasutada ostukindlustusega maksekaarti, mis annab lisakaitse juhuks, kui tootega juhtub mõni äkiline kahjustumine. Nii saad olla kindel, et ootamatute tõrgete puhul hüvitatakse sulle osa eseme väärtusest,“ sõnas ekspert.

Lisaks tasub alati alles hoida ostutšekid ja digitaalsed kinnitusmeilid – need on vajalikud nii võimalike garantiijuhtumite lahendamiseks kui ka kingituse vahetamiseks, kui peaks juhtuma, et on vaja muuta näiteks eseme suurust või värvi. Eelista alati digitaalseid tšekke, sest füüsilised paberid on lihtsad kaduma ja nii hävineb ainus tõend ostu kohta.