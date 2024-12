Prantsuse massivägistamises süüdi mõistetud mees palub perekonnalt andestust: ma kahetsen kõike!

Dominique Pelicot võttis esmaspäeval sõna kohtuprotsessi lõpuetapil, paludes oma perekonnalt andestust. „Ma kahetsen seda, mida tegin, pannes oma perekonna nii palju kannatama. Palun, võtke mu vabandused vastu,“ ütles ta. Gisele Pelicot oli kohtusaalis kohal ja otsustas valida julguse ja vastupanu tee. Ta keeldus oma ründajate ees murdumast ja astus nendega kohtus vastamisi. Ta on saanud tõelise sümboli naistevastase vägivalla vastu võitlemises.

Kohtuprotsess, mis algas 2. septembril Lõuna-Prantsusmaal on paljastanud õuduste jada. Dominique Pelicot tunnistas, et uimastas oma toonase abikaasa kümne aasta jooksul, kutsudes ligi 50 meest teda vägistama.

Kohtu all on lisaks Pelicot’le ka 50 meest vanuses 27–74, kellest üks kasutas samuti oma abikaasa vastu samasugust skeemi. Dominique palus kohut, et tema otsuse üle mõeldaks hoolikalt.