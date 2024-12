Miks sa unes oma partnerit petsid või tema sind? Ekspertide sõnul on vastus üllatavalt lihtne

Uuringus, mille viis läbi ettevõte Amerisleep ja milles osales 1000 inimest, tunnistas 21 protsenti, et nad on viimase aasta jooksul unenäos oma partnerit petnud, ning 23 protsenti olid kogenud unenägu, kus partner neid petab.

Müstik Theresa Cheung selgitab, et sellised unenäod ei tähenda, et suhe oleks hukule määratud või et sa sügaval sisimas tahaksid oma partnerit petta. Mõnikord on unenägu lihtsalt väike põnev seiklus ja see on täiesti normaalne ning tervislik.

Suhteekspert Amber Kelleher-Andrews lisab, et petmise unenäod on sageli pigem metafoor kui otsene soov. „Need võivad viidata enesekindluse puudumisele, hirmule hüljatuse ees, usaldamatusele enda või partneri suhtes või hoopis praegusele pingele suhtes,“ märgib ta.

Siiski mõnel juhul võivad petmise unenäod vihjata alateadlikele probleemidele suhtes. Võib-olla pole suhe täisväärtuslik ega täida kõiki vajadusi, mistõttu otsib unistav meel seda, mis on puudu, kellegi teise juurest. Theresa Cheung hoiatab, et kui petmise unenäod korduvad peaaegu igal ööl ja kanduvad üle ärkvelolekusse, võib see viidata soovile alustada afääri. „Unenägu on peeglite saal,“ selgitab Cheung. „See on osa sinust endast. Mingis mõttes petad sa iseennast. Unistav meel üritab näidata, et sinus on rohkem, kui sa praegu tead või tunnistad.“

Ärevus ja hirm kaotuse ees

Suhteterapeut Jaime Bronstein leiab, et petmise unenäod on sageli seotud ärevusega – olgu see seotud suhte või mõne muu eluvaldkonnaga. „Kui me magame, tulevad mured ja hirmud esile,“ selgitab Bronstein. „Parim, mida unenäoga teha, on seda analüüsida ja õppida sellest, mitte seda maha kanda. Unenäod on sageli metafoorid ja mitte alati see, mida need võivad näida.“

Kui suhtes on ärevust, on kõige tavalisem põhjus petmise unenäoks hirm, et suhe lõpeb. „Meie unistav meel toob need hirmud esile, kuna ärkvel olles surume need alla,“ lisab Bronstein.