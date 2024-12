Otsus, mis seab naiste elud ohtu. Taliban keelab naistel osaleda õenduse koolitustel

Inimõiguste organisatsioonid on Talibani otsust nimetanud „tahtlikult teadmatuse aktiks“. Kuigi ametlikku määrust avalikult ei avaldatud, kinnitasid mitmed meediaväljaanded, et otsus kuulutati välja Talibani tervishoiuministeeriumi kohtumisel esmaspäeval ja edastati koolitusasutustele kohe pärast seda, vahendab The Guardian.

Kabulist ja teistest provintsidest pärit õenduse õpilased ja meditsiinikoolitajad kinnitasid, et nende kursused on peatatud. „Valmistusin esmaspäeva õhtul testiks, kui sain oma õpetajalt sõnumi, et instituut suletakse,“ ütles 22-aastane õenduse tudeng Sahar*. „Ma ei suutnud nutmist lõpetada. See oli minu viimane lootus.“