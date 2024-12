Värskelt vallaline modell: sõbrad jätsid mind jõulupeolt välja, sest nad kardavad, et võrgutan nende mehed ära

Sotsiaalmeediastaar, 34-aastane modell Maria on enda sõnul sel aastal oma sõprade iga-aastaselt jõuluõhtusöögilt kõrvale jäetud. Põhjuseks pole mitte konflikt ega arusaamatus, vaid sõprade hirm, et naise ilu ja vallalise staatus võivad meelitada ligi nende mehi.

Modell lisas, et ühe sõbra poiss-sõber paljastas talle, kuidas otsus vastu võeti. „Ta ütles, et mind ei lisatud nende WhatsApp’i vestlusesse, kus õhtusöögi plaane arutati. Vestluses arutati hirme seoses minu kohalolekuga – et minu ilu ja vallaline staatus võivad meeste tähelepanu kõrvale juhtida,“ selgitas Marina.

Marina, kes on olnud vallaline alates 2024. aasta algusest, meenutas, kuidas tema viimane suhe lõppes ebameeldivalt. „Pärast lahkuminekut esitas mu eks isegi kohviarve. Kulude jagamine polnud mulle probleem, aga lõpuks muutus see lihtsalt kurnavaks,“ selgitas ta.

Ta lisas, et ei kiirusta uut suhet otsima. „Ma olen meeste suhtes väga valiv. Ma ei ole meeleheitel ega tunne survet kellegagi kiiresti midagi luua.“

Samas tunnistas Marina, et tunneb end sõprade käitumine tegi haiget. “Vallaline olemine juba piirab minu võimalusi sõpradega koos aega veeta, sest nad käivad enamasti oma partneritega väljas. Aga nüüd on minu vallaline staatus ja välimus muutunud nende ebakindluseks!“ märkis ta pettunult.

Marina sõnul ei riietu ega meigi ta end meeste pärast, vaid teeb seda enda enesetunde parandamiseks. „Ma riietun, et tunda end hästi... Probleem ei ole minus, vaid meestes, kes arvavad, et ma olen „liiga ilus, et olla päris“.“

Ta kavatseb sõpradega otse suhelda ja olukorra selgeks rääkida. „Ma tahan neile öelda, et austan alati teiste inimeste suhteid. Ma pole kunagi teinud lähenemiskatseid ühelegi nende partnerile,“ rõhutas Marina. „Olen naine, kes austab ja alati ka hoolib oma sõprade suhetest. See kõik tundub lihtsalt kadedusena. Mina usaldasin oma sõpru pimesi, aga ilmselt ei usaldanud nemad mind. See on kurb, sest nad kaotavad parima sõbra, kes neil kunagi olla võiks.“

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada