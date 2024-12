Iga lapsevanema õudusunenägu: 4-aastane tüdruk jäi üksinda viieks tunniks koolibussi

Kahjuks koges üks isa New Jersey osariigis just täpselt seda. Nimelt jõudis ta oma 4-aastase tütrele lasteaeda järele, kuid sai ta teada, et laps oli viibinud tunde koolibussis, ilma et keegi oleks seda märganud.

BreakingAC teatel saatis isa oma tütre 17. detsembril kella 9 paiku hommikul lasteaeda, pärast mida, läks isa poodi jõulupidustusteks vajalikke asju ostma. Kui ta kooli tagasi jõudis, avastas ta midagi šokeerivat - tema tütar oli kadunud.

Isalt küsiti, kas ta on kindel, et tütar läks bussi peale. Alustati otsinguga, mille käigus leiti väike tüdruk lõpuks bussist, mis oli koolist kümne minuti kaugusel pargitud. Kui laps lõpuks leiti nuttis ta hüsteeriliselt, oli külmunud ega olnud tundide jooksul midagi söönud. Ta viidi koheselt arsti juurde.

Bussis olnud kaamerasalvestus näitas, et laps oli bussis magama jäänud ning tema kõrval istunud teine laps püüdis teda äratada, kuid nad pidid bussist kiiresti maha minema.

Kuidas sai nii juhtuda?

Lapsevanemad olid õigustatult segaduses ja vihased, et keegi ei kontrollinud bussi korralikult üle. Isa ei mõistnud, kuidas juht ega bussisaatja tema tütart ei märganud. Ta esitas ka küsimuse, miks kool ei teatanud neile, et tütar polnud klassis, nagu tavapäraselt ette nähtud.

Olukorra tegi veel kummalisemaks see, et päeva jooksul oli tütre ise ka õpetajaga kontaktis, et teatada, et tema abikaasa osaleb klassi jõulupeol, kuna ta ise ei saanud töölt tulla. Kuid isegi peale seda ei ole õpetaja ei märganud, et tütart klassis polegi.

„Kahetsusväärselt jäi koolieelik eile hommikuse bussireisi järel kogemata bussi,“ ütles juhtunu kohta kooli õppealajuhataja. „Hiljem leiti laps bussist ja talle anti kohe abi. Vanemaid teavitati. Ametivõimud on olukorda kaasatud ning kuigi uurimine jätkub, on selline viga vastuvõetamatu. Vastutavad töötajad ei tööta enam koolis,“ lisas ta.