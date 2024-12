Sellesse punkti jõudmise protsess on erinev lugu. Sa pead läbima lugematul arvul kohtinguid, enne kui kohtud kellegagi, kes sinus tekitab kasvõi natukenegi ekstaasi, kuid kui sa oled kohtingutest väsinud, peaksid sellest kõigest pausi tegema. Paljud meist satuvad pühade- eelsel perioodil eriti suurde stressi, sest päris masendav on minna jõuludeks koju ja taluda sugulaste kritiseerivaid pilke ja küsimusi ning nentima, et ei... See on järjekordne aasta, kus sa oled vallaline. Järgmised märgid näitavad, et sa tõesti peaksid kohtingutest mõneks ajaks pausi tegema.