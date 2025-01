Uus trend vanemate naiste seas? „Mehed otsivad meeleheitlikult suhet, aga naised ei soovi enam mingil juhul kokku kolida.“

„Lisaks on trend, et vanemas eas vallaliseks jäänud inimeste hulgas, kes uut suhet otsivad, tahavad mehed leida naist, kellega kokku kolida, aga naised ei taha mitte mingil juhul kokku kolida, vaid ainult „deitida“, st tahavad oma privaatset kodu, ja et ei peaks teenindama kedagi ega kellegi järgi koristama. Mehed otsivad pärast lahutust meeleheitlikult uut teenindajat, sest avastavad, kui suur koormus on koristamine, söögitegemine, kõikide asjade meelespidamine jne, aga naised avastavad, kui palju vaba aega on nautimiseks, hobideks ja sõbrannadega suhtlemiseks, kui ei pea mingi tüübi järgi kasima ja talle toitu nina ette kandma.

Lisaks on naistel lähedased suhted sõprade ja muu perega, st nad ei ole vallalisena üksi, alati on keegi, kellega rääkida oma elu pisiasjadest, mõtetest ja tunnetest. Aga meestel on millegipärast arvamus, et lähedane ollakse vaid oma naisega, muid lähedasi suhteid ei viitsita luua, ja siis nad ongi vallalisena üksi, kedagi ei koti, kuidas nende päev läks.

Pluss, kui naine on kehvas suhtes, siis läheb kogu energia selle halva mehe peale ära, ja ei ole aega nende inimestega suhelda, kes temast päriselt hoolivad, eelkõige sõbrannad. Ehk naised on tihti suhtes üksildasemad, kui vallalisena, kui suhe on halb. See kõik eelnev muidugi ei kehti nende väheste õnnelike kohta, kellel on õnnestunud leida emotsionaalselt küps, suhtlemisoskusega, rahulik, hooliv, tähelepanelik ja armastav mees. Aga selliseid on vähe, see on lotovõit.“

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada