Hästi elame! Eestlastest pooled arvavad, et neil pole vajadust sel aastal eelarvet teha

Citadele panga Eesti jaepanganduse juht Marina Hakiainen selgitas, et pank soovis Eesti, Läti ja Leedu inimestelt küsitlusega teda saada, kuidas nad oma rahaasju ette planeerivad ning algavaks aastaks üldisemaid plaane paika panevad. „Eesti inimestest kokku kõigest viis protsenti märkis, et neil on detailne eelarve 2025. aastaks juba tehtud. Lisaks edastas 42 protsenti, et neil on mingid mõtted olemas või vähemalt plaan täpsem eelarve luua. Aga ligi pooled ehk 49 protsenti vastas, et neil ei ole plaani ning nad ei näe vajadust sellise eelarve loomiseks,“ lausus Hakiainen.

„Rahatarkuse baasteadmiste ja -oskuste seas on eelarve loomine ja oma rahaasjadest ülevaate omamine alati esikohal. Seepärast oleks tegelikult igati mõistlik omada vähemalt üldist ülevaadet, milline võiks välja näha perekonna finantsiline seis uuel aastal, et vältida ootamatuid olukordi,“ selgitas Hakiainen. Ta lisas, et eriti oluline on eelarve omamine olukorras, kus on juba ka ette teada, et ees on mingid suuremad väljaminekud või finantsiline seis on pigem kehvemaks muutumas. Näiteks hindas hiljutises Citadele küsitluses Eesti inimestest 41 protsenti, et järgneva 12 kuu jooksul nende rahaline olukord muutub pigem kehvemaks ja üksnes 14 protsendi arvates võiks see paraneda.

Hakiaineni sõnul aitab kasvõi üldisema eelarve loomine anda ülevaate oma sissetulekutest, kulutustest ja säästudest. „Esialgu tasub näiteks kuu aja jooksul oma kulutusi jälgida, et näha kuhu raha läheb. Seejärel saab juba luua enda vajadustele vastava eelarve ja valida, mille pealt kokku hoida. Kui teha kohe hästi range eelarve on tõenäoline, et inimene jätab selle täitmise pooleli. Seega võiks alustada väikeste sammude kaupa,“ ütles Hakiainen.

Citadele küsitlusest selgus ka see, et 2025. aastaks on eelarvet pigem tegemas naised ning mehed loodavad ilma hakkama saada. Kui meestest märkis 56 protsenti, et nad eelarvet ei vaja, siis naiste puhul oli see number 42 protsenti.