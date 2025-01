Ettevaatust! Selgus kõige ohtlikum sekspoos: mees ilmus haiglasse paistes, verise ja tugevalt muljutud peenisega

Nimelt murdis üks Indoneesiast pärit mees oma peenise just selles kurikuulsaks saanud asendis. 37-aastane mees ilmus haiglasse paistes, verise ja tugevalt muljutud peenisega, mis arstide väitel meenutas isegi baklažaani, vahendab The Sun.

Asend, milles tasub armurõõme ettevaatlikult nautida on tagurpidi kauboitüdruk ehk poos, kus naine istub tagurpidi mehe peal. See on poos, kus kontroll on täielikult naise käes ning liiga hoogsalt ja vale nurga all liigutades võib peenis kergesti viga saada.