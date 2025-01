87-aastase Jane Fonda treeningud ei ole muutunud: ma teen sisuliselt kõike, mida varem tegin, ainult aeglasemalt

Jane Fonda treeningrutiin on aastate jooksul jäänud samaks - lihtsalt aja jooksul erinevas tempos. „Ma teen sisuliselt kõike, mida varem tegin, ainult aeglasemalt,“ räägib 87-aastane näitlejanna ajakirjale People antud eksklusiivintervjuus.

„Varem olin jooksja, aga nüüd armastan kõndida . Mulle meeldib metsas ja õues olla, eriti mäest üles ja alla kõndida,“ jätkab ta. Fonda jaoks on oluline et tema treeningud oleksid vaheldusrikkad, et ta ei harjuks sama rutiiniga. „Teen iga päev trenni, mistõttu on oluline kombineerida erinevaid liikumisviise. Teen vaheldumisi üla- ja alakeha treeninguid, et jõudu saada. Samuti leian võimaluse südame treenimiseks. Väljas jalutamine on üks mu lemmikviise seda teha,“ ütleb ta.

Fonda on olnud kauaaegne fitnessi armastaja. Tema kodused treeningvideod said populaarseks 1980. aastatel. Nende eesmärk oli inimesi inspireerida rohkem trenni tegema ning aidata naisi, kes ei saa endale lubada jõusaali minekut, tunnevad end jõusaalis ebamugavalt või kel ei ole lapse tõttu piisavalt vaba aega. „Mul polnud aimugi, et minu videotest saab selline nähtus,“ on naine siiani hämmingus.

Näitlejanna aktiivne ja innustav elustiil näitab, et vanus ei piira võimalust nautida põnevaid ja uusi kogemusi. Nagu ta on öelnud: „Võid olla 60-aastaselt tõeliselt vana, kuid võid ka olla 85-aastaselt tõeliselt noor.“

Jane Fonda usub, et tervislikud eluviisid peaks olema prioriteet. Fonda rõhutab aktiivse eluviisi kujundamise tähtsust juba noorest east, ning kinnitab, et see mõjutab positiivselt pikaajalist liikuvust ja üldist heaolu. Ta jagab: „Ma ei tee palju näohooldusi, ei kuluta ohtralt raha kreemidele ega muule sellisele, kuid hoian nahka niisutatuna, magan, liigun, hoidun päikesest ning mul on head sõbrad, kes panevad mind naerma. Naer on samuti hea.“

