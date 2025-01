Pane tähele ja ole targem! Kahjuks viitavad need märgid, et sinu kaaslane manipuleerib sind haiglaste mõttemängude abil

Kui keegi mängib haiglaseid mõttemänge, siis võib ta käituda manipuleerivalt või kasutada psühholoogilisi trikke, et tekitada sinus segadust, kahtlusi või emotsionaalset ebamugavust. Siin on mõned märgid, mille järgi saab täheldada, et keegi mängib sinuga haiglaseid mõttemänge.