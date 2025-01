Asi, mille peale ei tulekski! Vallalised naised teevad fotosessioone võltsitud beebikõhtudega

Hiina noored naised maksavad beebiootuse fotosessioonide eest, sest nad tahavad „ilusaid“ „raseduse“ pilte, kuniks nad on veel parimas eas ja füüsiliselt heas vormis. Segav faktor ei ole siin ka see, et tegelikult nad lapseootel pole. Kõhukesed kinnitatakse kleidi alla rihmadega, vahendab New York Post.