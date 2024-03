Kuigi munade värvimiseks on nii tohutult võimalusi alates spetsiaalsetest munavärvidest kuni poest saadava valmistoodanguni välja, olen mina loodusliku värvimise pooldaja. Juba ainuüksi see, et iialgi ei ole võimalik saavutada täpselt sama tulemust ning et alati on tulemus uudiseks ka tegijale endale, maksab midagi.