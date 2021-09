ARMASTUSE MENÜÜ | Mida meelierutavat süüa, et kirgedest kuum öö oleks garanteeritud?

Toiduained, mis mõjuvad negatiivselt libiidole, s.t. alandavad soovi, võivad muuta su sekselu kaoseks. Et katastroofi vältida, vähenda süsivesikute, rasvade, alkoholi ja praetud toidu tarbimist. Selline menüü toob endaga arterite lupjumise ja veri ei pääse piisava kiirusega genitaalidesse.

Mehele on praetud toidud eriti ohtlikud, sest just selline toit alandab testosterooni taset. Vältida tuleks ka poolfabrikaate ning liigse soola- ja suhkrusisaldusega toiduaineid. Sest need võivad alandada meeleolu ja raskendada orgasmini jõudmist.

Menüü, mis voodirõõmud uude dimensiooni aitab viia, pakub mitmekülgseid maitseelamusi. Koreas eelistatakse enne armumänge süüa mürkmadude liha, Jaapanis aga hoopis mereande ning egiptlased kogevad joovastavaid hetki tänu küüslaugule. Kreeklased söövad aga armuöö eel hoopiski oliive ja aurutatud otra, sest just see kooslus teeb mehe armumängudes raugematuks. Kuid mida on eestlasel võrdluseks pakkuda? Kohe saad teada…